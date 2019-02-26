Смертельное ДТП в Харькове: Дронов планирует подавать апелляцию на сегодняшний приговор суда

Геннадий Дронов, фото: ki.ill.in.ua

https://racurs.ua/n118670-smertelnoe-dtp-v-harkove-dronov-planiruet-podavat-apellyaciu-na-segodnyashniy-prigovor-suda.html

Racurs.ua

Один из участников смертельного ДТП в Харькове на улице Сумской Геннадий Дронов планирует подать апелляцию на сегодняшнее решение Киевского районного суда Харькова, который приговорил его и Елену Зайцеву к десяти годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Во время судебного заседания Дронов заявил, что не считает этот приговор справедливым, по его мнению, суд вынес такое решение, чтобы «успокоилось общество, пострадавшие».

«Да, буду обжаловать», — ответил Дронов на вопрос журналистов относительно апелляции.

ДТП на Сумской произошло 18 октября 2017 года. Его жертвами стали шесть человек, еще пять были травмированы. Автомобиль Lexus RX 350 под управлением тогда 20-летней студентки Елены Зайцевой столкнулся с автомобилем Volkswagen под управлением местного жителя Геннадия Дронова, после чего Lexus отбросило на группу пешеходов.

Срок наказания для Дронова суд будет считать с 8 ноября 2017 года, Зайцевой — с 18 октября 2017 года. Оба более года провели в СИЗО.

Напомним, Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз по инициативе адвоката Дронова проводил автотехническую экспертизу скорости движения автомобилей во время этой аварии, однако суд признал ее результаты ненадлежащими доказательствами.