Кровавое ДТП в Харькове: суд признал надлежащим доказательством результаты автотехнической экспертизы скорости автомобиля Зайцевой

Елена Зайцева, фото: «Сегодня»

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Racurs.ua

Киевский районный суд Харькова признал надлежащим доказательством результаты автотехнической экспертизы скорости движения автомобилей во время трагической ДТП в Харькове 18 октября 2017 года.

Тогда в результате столкновения автомобиля Volkswagen, которым управлял Геннадий Дронов, с автомобилем Lexus RX 350, за рулем которого находилась Елена Зайцева, последний вылетел на тротуар с людьми, сообщает «Укринформ».

Экспертиза установила, что автомобиль Volkswagen перед столкновением начал двигаться на красно-желтый сигнал светофора, то есть не имел преимущества в движении. Также установлено, что автомобиль Lexus двигался со значительным превышением скорости — 106 км/ч.

Эта экспертиза осуществлялась по инициативе адвоката Дронова в Днепропетровском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Как рассказала на своей странице в социальной сети Фейсбук журналист Татьяна Доцяк, эксперты отметили, что даже двигаясь с такой скоростью Зайцева имела достаточно времени, чтобы начать тормозить и избежать столкновения с автомобилем Дронова — на момент, когда загорелся желтый сигнал светофора, она находилась 120 м от места столкновения. Тормозной путь в таком случае составил бы 90 м. Если бы Дронов начал двигаться на зеленый свет, столкновения также не произошло бы.

В то же время прокурор выразил сомнения в результатах экспертизы, отметив, что лица, которые ее проводили, не имеют необходимой специализации, и предложил признать ее ненадлежащим доказательством. Об этом также просили защитники Зайцевой.

Однако суд отклонил соответствующие ходатайства.

Сейчас в судебном заседании по этому делу объявлен перерыв до 15 января.

Напомним, недавно сообщалось, что автошколу, в которой осенью 2015 года училась Зайцева, могут закрыть.