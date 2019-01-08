Кривава ДТП у Харкові: суд визнав належним доказом результати автотехнічної експертизи швидкості автомобіля Зайцевої

Олена Зайцева, фото: «Сегодня»

https://racurs.ua/ua/n116595-kryvava-dtp-u-harkovi-sud-vyznav-nalejnym-dokazom-rezultaty-avtotehnichnoyi-ekspertyzy-shvydkosti.html

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Київський районний суд Харкова визнав належним доказом результати автотехнічної експертизи швидкості руху автомобілів під час трагічної ДТП у Харкові 18 жовтня 2017 року.

Тоді внаслідок зіткнення автомобіля Volkswagen, яким керував Геннадій Дронов, з автомобілем Lexus RX 350, за кермом якого перебувала Олена Зайцева, останній вилетів на тротуар з людьми, повідомляє «Укрінформ».

Експертиза встановила, що автомобіль Volkswagen перед зіткненням почав рухатися на червоно-жовтий сигнал світлофора, тобто не мав переваги в русі. Також встановлено, що автомобіль Lexus рухався зі значним перевищенням швидкості — 106 км/год.

Ця експертиза здійснювалася за ініціативою адвоката Дронова в Дніпропетровському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Як розповіла на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук журналіст Тетяна Доцяк, експерти зазначили, що навіть рухаючись із такою швидкістю Зайцева мала достатньо часу, щоб почати гальмувати й уникнути зіткнення з автомобілем Дронова — на момент, коли загорівся жовтий сигнал світлофора, вона перебувала за 120 м від місця зіткнення. Гальмівний шлях в такому випадку становив би 90 м. Якщо б Дронов почав рухатися на зелене світло, зіткнення також не відбулося б.

Водночас прокурор висловив сумніви в результатах експертизи, зазначивши, що особи, які її проводили, не мають необхідної спеціалізації, й запропонував визнати її неналежним доказом. Про це також просили захисники Зайцевої.

Проте суд відхилив відповідні клопотання.

Наразі в судовому засіданні в цій справі оголошено перерву до 15 січня.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що автошколу, в якій восени 2015 року навчалася Зайцева, можуть закрити.