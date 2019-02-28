Не поделили дорогу: причиной взрыва поезда в Каире, который убил 20 человек, стала ссора машинистов (ВИДЕО)

Машинисты двух тепловозов не поделили дорогу, фото — BusinessLIVE

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Конфликт двух машинистов и последующие небрежные действия одного из них стали главной причиной трагедии, разыгравшейся в среду, 27 февраля, на центральном железнодорожном вокзале Каира.

Об этом, как передает газета Al-Ahram, заявил генеральный прокурор Египта Набиль Садек.

По его словам, машинисты двух тепловозов не поделили пути. Один из них вышел из кабины, чтобы выяснить отношения. Он оставил двигатель работающим и не поставил тепловоз на тормоза. В результате локомотив сдвинулся с места, и, набирая скорость, направился в сторону вокзального комплекса уже без машиниста.

Как видно на записи с камеры видеонаблюдения в районе депо, локомотив, который спровоцировал трагедию на вокзале, стоял на распутье. В этот момент ему навстречу на малом ходу шел другой тепловоз. Поравнявшись с первым, он зажал его на пересечении путей.

Несколько раз машинист пытался сдвинуть заблокированный поезд с места, но безрезультатно. В итоге он покинул кабину, чтобы разобраться с коллегой. Через несколько секунд уже неуправляемый локомотив, высвободившись из ловушки, сорвался с места и, стремительно набирая скорость, помчался в сторону платформ.

Тепловоз на полном ходу влетел в отбойник в начале перрона. Его топливные баки взорвались, что и привело к большому количеству погибших.

По официальным данным, жертвами катастрофы стали 20 человек, 43 пострадали. Как отмечается в заявлении генпрокурора Египта, для установления личностей погибших создана специальная комиссия судебно-медицинской экспертизы, которая должна взять пробы ДНК, поскольку большинство тел сильно обгорели и идентификации не подлежат. Оба машинисты задержаны, их допрашивают.