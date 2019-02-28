Нардепы отказались от внесудебного урегулирования споров, не поддержав законопроект о медиации / Фото: twimg.com/media

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Законопроект о медиации во втором чтении не нашел поддержки среди депутатов Верховной Рады на сегодняшнем пленарном заседании. Проект закона № 3665 «О медиации» по результатам голосования был отклонен. Об этом сообщил спикер Рады Андрей Парубий.

Глава парламента несколько раз ставил этот законопроект на голосование, однако документ смог найти поддержку лишь 222 нардепов в зале при минимально необходимых 226-ти. Этот проект закона предусматривал формирование правовых основ и порядка проведения медиации как внесудебной процедуры урегулирования конфликтов.

Медиация — это посредническая, согласительная процедура, в рамках которой стороны просят третье лицо («посредника») оказать им помощь с целью достижения мирного урегулирования спора. Медиация может применяться в любых конфликтах, в частности в гражданских, семейных, трудовых, хозяйственных, административных, а также в уголовном производстве, если речь идет о преступлениях небольшой или средней тяжести. В то же время она не применялась бы для решения коллективных трудовых споров.

Законопроектом предлагалось запретить вмешательство органов государственной власти и чиновников в деятельность медиатора. В свою очередь, медиатором могло бы выступать физическое лицо, достигшее 30 лет, при наличии высшего образования и спецподготовки в сфере медиации в Украине или за ее пределами. Планировалось также ввести модель добровольной присудебной медиации, в рамках которой суд вправе рекомендовать медиацию сторонам, а стороны могут отказаться от этого.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о медиации еще 3 ноября 2016 года.