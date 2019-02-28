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Ракурс
Погода в Украине 1 марта. Фото:

Погода в Украине 1 марта: синоптики рассказали, каким будет первый день весны (КАРТА)

28 фев 2019, 16:01
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Погода в Украине 1 марта будет прохладной. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега в большинстве регионов Украины. Солнечно будет только в западных и южных областях.

Температура воздуха существенно снизится. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 3°, днем ​​в центральных и восточных регионах будет 2−4° тепла, на юге — 6−8° выше нуля, а на Закарпатье — 7−9° с отметкой плюс, сообщают в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 1 марта будет прохладной, в течение суток ожидаются осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха днем ​​и ночью будет колебаться от 0 до 2° тепла.

Во Львове 1 марта будет солнечно и без осадков. Столбики термометров ночью покажут от 1° мороза до 1° тепла, а днем ​​потеплеет до 3−5° выше нуля.

Погода в Днепре 1 марта будет прохладной. Синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого снега в течение суток. Температура воздуха ночью составит 1−3° тепла, днем ​​потеплеет до 5° выше нуля.

В Харькове 1 марта будет прохладно. И днем ​​и ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров ночью покажут 0−2° выше нуля, днем ​​температура воздуха будет колебаться от 2−4 ° тепла.

Погода в Одессе 1 марта будет теплой и солнечной. Температура воздуха ночью составит 3−5° тепла, а днем ​​- 6−8° выше нуля.

Погода в Украине 1 марта. Фото: meteo.gov.ua

Метеорологи прогнозируют в Киеве слабые магнитные бури течение следующих суток.

Магнитные бури в Киеве 1 марта. Фото: gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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