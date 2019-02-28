Apple уволит 190 сотрудников из подразделения по разработке беспилотных автомобилей

В компании Apple 16 апреля состоятся сокращения персонала, фото: Smarter Analyst

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Racurs.ua

Американская компания Apple собирается этой весной сократить 190 рабочих мест в своем подразделении по разработке беспилотных автомобилей Project Titan.

Об этом говорится в письме, направленном ранее в этом месяце в департамент занятости штата Калифорния, сообщает телеканал NBC News.

Представитель Apple Том Неумэр также подтвердил журналистам новость об увольнениях.

Ожидается, что сокращения состоятся 16 апреля.

Затронутые рабочие места находятся в подразделениях Apple в калифорнийских городах Санта-Кларе и Саннивейле, недалеко от главного офиса компании в Купертино. Под увольнения попадут 38 менеджеров в области инженерных программ, 33 инженера, 31 инженер по разработке продукта и 22 разработчика программного обеспечения. Некоторые сотрудники из Project Titan будут переведены в другие отделы.

В Apple такие сокращения объясняют намерением в 2019 году сосредоточится на наиболее важных областях. В прошлом месяце Apple объявила, что ежеквартальные доходы упали до 84 млрд долл. США — отметки, которую генеральный директор компании Тим Кук назвал «неутешительной».

Компания работала над технологией автономных автомобилей в течение многих лет, начиная с 2014 года.

Всего в разработке беспилотных автомобилей задействованы 5 тыс. сотрудников Apple, весь штат компании насчитывает 140 тыс. человек.

Другие компании, включая Google, Uber и Nvidia и автопроизводителей General Motors и Daimler, также работают над технологией беспилотного автомобиля.

Напомним, осенью прошлого года беспилотный автомобиль Apple попал в первую аварию.