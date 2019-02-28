Выборы-2019: три кандидата в президенты до сих пор не открыли счета избирательных фондов

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n118782-vybory-2019-tri-kandidata-v-prezidenty-do-sih-por-ne-otkryli-scheta-izbiratelnyh-fondov.html

Racurs.ua

Трое из 44-х кандидатов в президенты до сих пор не открыли счета своих избирательных фондов.

Это Руслан Ригованов, Василий Журавлев и народный депутат Юрий Тимошенко, сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ригованов и Тимошенко являются самовыдвиженцами, Журавлев — выдвинут политической партией «Стабильность».

На счет избирательного фонда кандидата поступают средства, которые используются для финансирования избирательной кампании. Согласно требованиям законодательства, открытие такого фонда является обязательным требованием для начала ведения агитации.

Нынешние выборы президента Украины состоятся 31 марта. Не позднее чем за 23 дня до выборов кандидат может обратиться в ЦИК с заявлением о снятии своей кандидатуры. Окончательные форму, цвет и текст избирательного бюллетеня ЦИК утвердит 8 марта.

Напомним, нынешние выборы президента являются самыми большими по количеству зарегистрированных кандидатов за все время независимости Украины — 44. Предыдущий рекорд был установлен в 2004 году — 26 кандидатов. Во время первых президентских выборов в 1991 году на пост главы государства претендовали только шесть кандидатов.