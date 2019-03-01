Забытая трагедия «украинской Хатыни»: 76 лет назад с лица Земли исчез городок Корюковка (ФОТО, ВИДЕО)

Забытая трагедия «украинской Хатыни»: 76 лет назад с лица Земли исчез городок Корюковка

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История полесского городка Корюковка, основанного еще в 1657 году казаками и переселенцами из Правобережной Украины, открывает одну из самых трагических страниц Второй мировой войны. Во время войны солдаты Вермахта уничтожили 1377 украинских сел, а также убили 320 жителей чешского Лидица, около 150 жителей беларуской Хатыни и 642 человека во французском Орадур-сюр-Глане. Однако расправа над жителями Корюковки была самой масштабной и кровавой не только на территории Советского Союза, но и всей Европы.

Это произошло 1−2 марта 1943 года.

В феврале 1943 года советские партизаны под командованием офицера НКВД Алексея Федорова расположились в корюковских лесах. В ночь на 27 февраля по просьбе командира партизанского соединения Феодосия Ступака, сыновья-подростки которого находились в корюковской тюрьме, партизаны атаковали поселок. Они разгромили немецко-венгерский оккупационный гарнизон, уничтожили технику и провизию гитлеровцев. В ответ немцы 1−2 марта совершили карательную операцию против жителей Корюковки, расстреляв около 7 тыс. человек.

«Партизанская группа войск Федорова преобладала карателей по количеству воинов почти в 10 раз, но партизаны ничего не сделали для спасения жителей Корюковки», — пишет жительница населенного пункта Татьяна Яхеева.

Согласно официальным данным, в начале 1943 года соединения Федорова насчитывали 12 отрядов общей численностью 5,5 тыс. бойцов, большинство из них базировались в 15 км от Корюковки, в соседних селах. Приказа от командования спасти гражданское население рядовые партизаны, которые рвались в бой, так и не получили. Согласно расчетам историков, число гитлеровцев, командированных на «акцию возмездия», составляла примерно 300−500 человек.

«Не было команды. Мы только наблюдали», — вспоминает один из партизан, пишет «Історична правда».

Приказ об уничтожении Корюковки в ответ на февральскую акцию советских партизан отдал начальник штаба 399-й главной полевой комендатуры Конотопа Байер Бруно Франц. Выполняли приказ отряд немецких военнослужащих, военные венгерской дивизии, сотрудники вспомогательной оккупационной полиции.

Утром 1 марта 1943 года населенный пункт был оцеплен. Применялась такая тактика — с помощью местной полиции и жителей, сотрудничавших с оккупантами, на каждом углу сообщалось о проверке документов или в церкви, ресторане или в определенном доме. Людей, которые пришли, расстреливали. Больше всего корюковчан убили в помещении ресторана в центре города — до 500 человек.

«Моя маленькая дочь лежала у меня на груди, когда стреляли в ресторане. Где теперь братская могила, там стоял ресторан. Загоняли нас туда, как скот на бойню, и стреляли из автоматов. Фашист попал мне в глаз… Трое моих детей были убиты. Даже закопать их не пришлось: сожгли их проклятые палачи», — вспоминает Евгений Римар, пишет УИНП.

Одновременно машины с гитлеровцами прочесывали дома корюковчан и окрестности города, убивали жителей в домах и на улицах. После уничтожения людей сожгли поселок. В соседних селах в 25−50 км был виден дым и зарево от пожаров в Корюковке. 9 марта нацисты вернулись, чтобы убить уцелевших и дожечь поселок.

«Рано утром 1 марта приехали немецкие машины. Спустя некоторое время прибежала соседка и сказала, что будет проверка документов и надо идти в дом женщины, которая дружила с полицией. Бабушка вместе с сыном-подростком пошла. По дороге встретила знакомую, которая сказала: „Туда не ходи, там убивают“. Бабушка с Валентином побежали дальше, к своим — быстро оделись и пошли на луг подальше, спрятались в кустарнике. Луг был очень болотистым. Там они полулежа провели три дня… Когда вышли и подошли ближе к улице — не было ничего. По пожарищах бродили отдельные люди… Неподалеку они увидели один уцелевший дом, церковь, заваленную трупами, школу, все остальное — пожарище и голые печи», — из воспоминаний внуки жительницы Корюковки Харитины Костюк (Скрипки).

Уцелевшие жители Корюковки откапывали скрытую в буртах картофель и овощи и переносили в соседние населенные пункты, где их временно приняли родственники или неравнодушные люди. Некоторые корюковчане впоследствии вернулись на руины своих домов и огороды, которые давали хоть какую-то надежду на выживание.

«Бабушка с Валентином пришли к усадьбе бабушкиной тети, там был большой кирпичный погреб. Не было ничего. Нашли несколько банок из-под немецких консервов — в них и варили пищу. Солили пищу найденными остатками удобрений на колхозном дворе. Закопанные в буртах овощи кормили их несколько месяцев, с них и посадили огород», — рассказывает внучка Харитины Костюк.

В акте Черниговской областной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков в Корюковке от 17 декабря 1943 года указано, что 1 и 2 марта 1943 года были убиты 6700 человек (в том числе свыше 700 детей), сожжено 1290 домов, уцелело лишь 10 кирпичных. На текущий момент удалось установить поименно только 1893 жертвы.

Советская армия пришла в Корюковку спустя две недели, 19 марта, однако встречать их было уже некому. Символом зверств нацистов на территории СССР советская пропаганда сделала беларускую Хатынь, забыв о массовом убийстве около 7 тыс. украинцев в Корюковке. По словам доктора исторических наук, профессора Александра Лысенко, типичной причиной карательных акций со стороны немцев были спецоперации партизан. Ученый отмечает, что иногда их можно оправдать, однако часто такие действия совершались с провокационной целью, чтобы показать отталкивающее лицо оккупантов.