Главные новости за 1 марта: Садовый снял свою кандидатуру на выборах президента, а «Нафтогаз» выиграл суд против РФ по активам в Крыму

Андрей Садовый. Фото: Слово і Діло

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Racurs.ua

Сегодня мэр Львова и кандидат в президенты Украины Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Мэр Львова пообещал, что на следующей неделе стороны подпишут публичную сделку. В документе они укажут основные принципы по обороне и безопасности, борьбе с коррупцией, чистоте кадровой политики и оккупированных территорий.

Суд в Гааге принял решение по иску НАК «Нафотогаз» против российского «Газпрома» в отношении захваченных Российской Федерацией в Крыму и на шельфе Черного моря активов. Конкретную сумму убытков будут рассматривать на следующем слушании, которое, ориентировочно, состоится в этом году или в начале 2020 года. Иск касается не только оборудования, буровых платформ, судов, газопроводов и запасов газа в хранилищах, которые принадлежали госкомпании, но и спецразрешений на пользование недрами и проведения разведки в прибрежной зоне.

Неутешительная новость касается болезней в Украине. Оказалось, что Украина лидирует среди стран по количеству больных корью. В 2018 году в стране произошло 35 тыс. 120 случаев инфицирования, что превышает количество больных в Филиппинах и Бразилии вместе взятых. Эти страны заняли 2-е и 3-е места по количеству заболевших корью.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины сообщили, что за первые два месяца 2019 года в Украине заболели уже более 20 тыс. человек, более половина из них — дети.