Арсен Аваков. Фото: Одесса

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Увеличение въездов с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей фиксируется с начала избирательной кампании.

Большое количество украинцев меняют адреса для голосования. Преимущественно это происходит в Донецкой, Луганской областях и в Киеве. Граждане в шесть раз активнее стали пересекать линию разграничения, чтобы зарегистрироваться для участия в выборах. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба министерства.

«Что это? Желание проголосовать или что-то другое? Неоднократно мы проводили консультации с нашими коллегами из СБУ. Очень надеюсь, что не будет никаких неожиданностей», — отметил министр.

Глава МВД предположил, что в день выборов оккупанты будут препятствовать избирателям с ОРДЛО попасть на подконтрольную украинской власти территорию.

«На самом деле ситуация с голосованием для украинцев на оккупированной территории — это трагедия. КПВВ с нашей стороны будут пропускать людей. Но, это займет много времени: приехать, проголосовать и вернуться. Думаю, что оккупанты будут препятствовать этому процессу», — заявил Аваков.

Напомним, в феврале сообщалось, что с начала избирательного процесса Нацполиция зарегистрировала 1 тыс. 477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Правоохранители зарегистрировали 1 тыс. 4 факта, связанные с незаконной агитацией, 106 случаев подкупа избирателей, 27 фактов повреждения имущества и 17 случаев хулиганства. Следователи открыли 61 уголовное производство и составили 306 протоколов об административных правонарушениях.