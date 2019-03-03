Злоупотребления Трампа: Конгресс запросит документы из Белого дома и правительства США

Дональд Трамп, фото - AP

https://racurs.ua/n118885-zloupotrebleniya-trampa-kongress-zaprosit-dokumenty-iz-belogo-doma-i-pravitelstva-ssha.html

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Юридический комитет Палаты представителей США в понедельник, 4 марта, направит более 60 запросов сотрудникам Белого дома, министерства юстиции и другим представителям американского истеблишмента. Эта операция необходима для сбора данных о возможном злоупотреблении властью, коррупции и препятствовании правосудию со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом 3 марта в интервью на телеканале ABC сообщил председатель юридического комитета нижней палаты Конгресса США Джерролд Надлер.

Демократ от штата Нью-Йорк сказал, что запрос получит также сын Трампа и финансовый директор компании Trump Organization Аллен Вайссельберг. Надлер считает, что президент США препятствует правосудию.

Ранее телеканал CNN сообщил о намерениях прокуратуры Манхэттена допросить топ-менеджеров строительной империи Trump Organization, принадлежащей Трампу. По данным телеканала, президент и лица из его окружения давно испытывают проблемы в связи расследованиями прокуратуры Нью-Йорка, связанными в том числе с деятельностью бывшего юриста Трампа Майкла Коэна.

Трамп опасается, что эти разбирательства могут непосредственно коснуться его бизнеса и в перспективе нанести ущерб гораздо больший, чем расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно вероятных связей президента с РФ.

Ранее отдел прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк по борьбе с коррупцией инициировал проверку на предмет возможных нарушений во время инаугурации Трампа. Ведомство планирует проверить расходы на его инаугурацию, состоявшуюся в Вашингтоне 20 января 2017 года.