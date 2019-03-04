Туристический вертолет разбился в Национальном парке Кении: все пассажиры погибли. Фото: Xoroshiy

https://racurs.ua/n118909-turisticheskiy-vertolet-razbilsya-v-nacionalnom-parke-kenii-vse-passajiry-pogibli.html

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Вертолет с туристами разбился на территории Национального парка Кении. Четверо американских туристов и пилот-кениец, которые находились на борту, погибли. Их личности пока установить не удалось.

Вертолет упал накануне вечером на одном из трех островов на озере Туркана, расположенном на северо-западе Кении. Об обнаружении обломков полиция заявила сегодня утром, информирует Reuters.

На экскурсию в тот день вылетели три вертолета, но только два из них приземлились в палаточном лагере Лаболо. Причину аварии авиатранспорта и личности погибших пока еще не установили, эти данные огласят только после оповещения родственников погибших.

Отметим, что менее месяца назад на западе Кении в авиакатастрофе погибли трое американцев.

Ранее сообщалось, что во Флориде самолет врезался в жилой небоскреб. Столкновение произошло между 16-м и 17-м этажами. В результате авиакатастрофы погиб по меньшей мере один человек — пилот. По словам очевидцев, он якобы потерял управление самолетом.