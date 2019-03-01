Самолет врезался в многоэтажный жилой дом во Флориде, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Самолет разбился в штате Флорида. Фото: Wikipedia

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Авиакатастрофа произошла на территории Соединенных Штатов Америки. Легкий самолет врезался в жилой небоскреб в штате Флорида.

Авария случилась в Форт-Лодердейл 1 марта. В результате ЧП погиб по меньшей мере один человек — пилот воздушной машины. Об этом сообщает ABCNews.

Представители Федерального управления гражданской авиации установили, что разбился одноместный легкомоторный самолет Piper PA-25. Личность погибшего пока не установили. Самолет врезался в квартиру между 16-м и 17-м этажами и упал вблизи бассейна возле жилого небоскреба. Администрация дома эвакуировала людей из здания.

Очевидцы утверждают, что самолет якобы потерял управление и влетел в небоскреб. Сейчас установлено, что он вылетел из аэропорта Норт-Перри в Пемброк-Пайнс. Эксперты Национального совета по безопасности на транспорте США расследуют аварию.

Напомним, 28 февраля российскому Подмосковью на жилые сооружения упал легкомоторный самолет. Пилот и еще один человек, находившийся на борту, погибли.