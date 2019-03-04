Тайну высокой скорости движения акул-мако раскрыли ученые. Фото: Энимал Ридер

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Тайну высокой скорости движения акул-мако раскрыли ученные, изучая особенности наклона чешуек на телах этих подводных хищников.

Американские ученые отметили, что большую скорость акулы могут развивать благодаря наклону чешуи, которая заставляет течь воду в направлении вдоль акулы, сообщает РИА «Новости».

По словам Эйми Ланг из университета Алабамы, этот вид акул может изменять наклон чешуи на 30−40°, при этом поверхность хищника остается гладкой, если смотреть на рыбу с носа. Если же посмотреть на акулу со стороны хвоста, то поверхность ее тела становится похожей на раскрытую шишку.

Такое расположение чешуек помогает направлять потоки воды в направлении вдоль тела, таким образом улучшая гидродинамику тела. Согласно данным ученых, акулы-мако плавают со скоростью 74 км/ч, а во время рывка за добычей могут разгоняться до 110 км/ч.

Помимо этого, акулы указанного вида являются еще и долгожителями. Ученые относят их к самым долгоживущим рыбам, поскольку в среднем акулы-мако живут около 200−300 лет, а некоторые особи доживают до 500 лет.