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Прокуратура сообщила подозрение одному из фигурантов коррупционного скандала вокруг «Укроборонпрома», фото: sia.ru
Коррупция в «Укроборонпроме»: прокуратура сообщила подозрение лицу, уклонившемуся от уплаты налогов на сумму более 26 млн грн (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n119060-korrupciya-v-ukroboronprome-prokuratura-soobschila-podozrenie-licu-uklonivshemusya-ot-uplaty.htmlRacurs.ua
Правоохранители сообщили подозрение гражданину Г., который фактически осуществлял руководство компанией «Оптимумспецдеталь», фигурирующей в коррупционных скандалах вокруг «Укроборонпрома».
По информации следствия, подозреваемый, осуществляя поставки запчастей и комплектующих на государственные предприятия, входящие в состав госконцерна, умышленно занизил суммы налоговых отчислений в госбюджет на сумму 26,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Отмечается, что гражданину Р. выдвинуто подозрение по ч. 3 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса.
Мера пресечения к подозреваемому не применялся, поскольку он возместил причиненный государству ущерб, отмечают в пресс-службе прокуратуры.
«После экспертизы переписки Рогозы возможными станут и подозрения другим фигурантам производства», — отметил генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Луценко напомнил, что с 2016 года Национальное антикоррупционное бюро ведет соответствующее дело.
«По этому же делу Рогозе и двум его соучастникам — работникам СБУ еще в 2018 году было предъявлено обвинение в мошенничестве, которое по сейчас по сути рассматривается в Печерском суде», — отмечает генпрокурор.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко из-за скандала с «Укроборонпромом» сегодня собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны.
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