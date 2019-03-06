Нападение на журналистов в Киевской области: стали известны детали избиения представителей СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

Нападение на журналистов в Киевской области. Фото: Народна правда

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В Киевской области произошло нападение на журналистов программы «Схемы» Екатерину Каплюк и Бориса Троценко. Представители СМИ подозревают в нападении заместителей сельского головы.

Сейчас журналисты узнали в двух нападающих местных чиновников — заместителя поселкового головы по вопросам работы ЖКХ Владимира Чуприна и заместителя поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов Юрия Бондаря, сообщает «Радіо Свобода».

Также журналисты сообщают, что одним из нападавших был председатель общественной организации «Развитие Киевщины» Валерий Присяжный.

В результате избиения был травмирован оператор Троценко. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

По словам журналистов, в Чабаны они поехали по редакционному заданию. Журналисты готовят материал о выделении в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины. После того, как представители СМИ сообщили о цели своего визита, на них набросились неизвестные люди, которые пытались помешать съемке.

Ранее сообщалось, что правоохранители начали расследовать этот случай избиения журналистов. Уже открыто уголовное производство по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.