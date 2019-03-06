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Ракурс
Нападение на журналистов в Киевской области. Фото: Народна правда

Нападение на журналистов в Киевской области: стали известны детали избиения представителей СМИ (ФОТО, ВИДЕО)

6 мар 2019, 18:30
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В Киевской области произошло нападение на журналистов программы «Схемы» Екатерину Каплюк и Бориса Троценко. Представители СМИ подозревают в нападении заместителей сельского головы.

Сейчас журналисты узнали в двух нападающих местных чиновников — заместителя поселкового головы по вопросам работы ЖКХ Владимира Чуприна и заместителя поселкового головы по вопросам работы исполнительных органов Юрия Бондаря, сообщает «Радіо Свобода».

Также журналисты сообщают, что одним из нападавших был председатель общественной организации «Развитие Киевщины» Валерий Присяжный.

В результате избиения был травмирован оператор Троценко. Медики диагностировали у него сотрясение мозга.

По словам журналистов, в Чабаны они поехали по редакционному заданию. Журналисты готовят материал о выделении в частные руки государственных земель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины. После того, как представители СМИ сообщили о цели своего визита, на них набросились неизвестные люди, которые пытались помешать съемке.

После того, как журналисты сообщили о цели своего визита, на них набросились неизвестные люди. Фото: radiosvoboda.org

Ранее сообщалось, что правоохранители начали расследовать этот случай избиения журналистов. Уже открыто уголовное производство по ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.


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