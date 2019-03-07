В Калифорнии около 1,5 тыс. молний озарили небо (ФОТО, ВИДЕО)

Около 1,5 тыс. молний озарили небо в Калифорнии. Фото: Twitter

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Racurs.ua

Около 1,5 тыс. молний озарили небо Калифорнии во время сильного шторма, который бушевал на юге США во вторник.

Во время грозы возле побережья округа Санта-Барбара за пять минут метеорологи зафиксировали 1489 молний, сообщает Los Angeles Times.

Такое явление метеорологи назвали аномальным. Отмечается, что для этого времени года не характерны грозы с молниями. А также эксперты обращают внимание на их количество, как правило, во время грозы фиксируется меньшее количество молний.

Мартовский шторм не нанес серьезного ущерба. Был поврежден самолет компании Delta Air Lines, который выполнял рейс в Сиетл. Из-за повреждения самолет вернулся в Лос-Анджелес, никто из пассажиров не пострадал.