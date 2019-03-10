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В Запорожье злоумышленники взорвали банкомат. Фото: Ukranews.com

В Запорожье злоумышленники взорвали банкомат

10 мар 2019, 22:37
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Злоумышленники взорвали банкомат в Запорожье. Инцидент произошел сегодня в Вознесеновском районе города.

Сообщение о повреждении банкомата на проспекте Собороном правоохранители получили рано утром, сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

Во время осмотра поврежденного банкомата эксперты взрывотехнического управления обнаружили следы копоти на банкомате, а также подключенные электропровода.

Согласно данным правоохранителей, злоумышленники пытались подорвать банкомат для того, чтобы получить доступ к деньгам.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные мероприятия, полицейские намерены открыть уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение и повреждение имущества).

Источник: Ракурс


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