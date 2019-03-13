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Против Степана Кубива НАБУ откроет уголовное производство. Фото: Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры

Суд обязал Антикоррупционное бюро открыть дело против министра Кубива

13 мар 2019, 11:03
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Национальное антикоррупционное бюро обязали открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева. Об этом говорится в материалах суда, 13 марта, передают «Українські Новини».

Отмечается, что 18 января заявитель обратился в Антикоррупционное бюро и попросил открыть уголовное дело по факту совершения преступлений заместителем председателя Фонда государственного имущества, заместителем министра аграрной политики и продовольствия и председателем правительственного комитета, первым вице-премьер министром, министром экономического развития и торговли, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Бюро дело не открыло, поэтому заявитель пожаловался на действия НАБУ в Соломенский райсуд. Служители Фемиды 22 февраля удовлетворили иск заявителя и обязали НАБУ открыть дело в отношении вышеуказанных чиновников.

Напомним, 6 марта Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.


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999

Суд обязал Антикоррупционное бюро открыть дело против министра Кубива

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений властью первого вице-премьер-министра Степана Кубива

Правовые новости
11:03