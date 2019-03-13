Против Степана Кубива НАБУ откроет уголовное производство. Фото: Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры

https://racurs.ua/n119323-sud-obyazal-antikorrupcionnoe-buro-otkryt-delo-protiv-ministra-kubiva.html

Racurs.ua

Национальное антикоррупционное бюро обязали открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений первого вице-премьер-министра — министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд Киева. Об этом говорится в материалах суда, 13 марта, передают «Українські Новини».

Отмечается, что 18 января заявитель обратился в Антикоррупционное бюро и попросил открыть уголовное дело по факту совершения преступлений заместителем председателя Фонда государственного имущества, заместителем министра аграрной политики и продовольствия и председателем правительственного комитета, первым вице-премьер министром, министром экономического развития и торговли, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Бюро дело не открыло, поэтому заявитель пожаловался на действия НАБУ в Соломенский райсуд. Служители Фемиды 22 февраля удовлетворили иск заявителя и обязали НАБУ открыть дело в отношении вышеуказанных чиновников.

Напомним, 6 марта Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова.