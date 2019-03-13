Служба безопасности Украины проверит счета ВО «Батькивщина». Фото: Цензор.НЕТ

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Служба безопасности Украины проверит счета политической силы Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Печерский райсуд Киева предоставил Службе безопасности доступ к счетам ВО «Батькивщина» в ПАО «Мегабанк» в рамках уголовного производства об отмывании средств. Об этом говорится в постановлении суда от 5 марта, сообщает «Украинская правда».

Отмечается, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выяснило во время проверки, что неизвестные «с целью сокрытия вероятно незаконного происхождения денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния», перечислили в 2018 году от имени жителей Одесской и Черкасской областей на счета политической силы 3 млн 559 тыс. 488 грн.

НАЗК установило несоответствие суммы начисленного дохода за период с 1 января 2015 года по 30 сентября 2018 года к сумме взносов, осуществленных жителями поселка Саврань Одесской области и города Черкассы в пользу «Батькивщины» в третьем квартале 2018 года.

Эксперты СБУ узнали, что взносы вносились через «ПриватБанк» на счет политической силы, открытый в «Мегабанке». Спецслужба просила предоставить доступ к этим счетам, чтобы проверить и проанализировать движение денежных средств, которые вносились указанными физическими лицами на счет в «Мегабанке». Суд удовлетворил ходатайство следователя СБУ.

Напомним, социологические опросы, проведении в конце февраля свидетельствуют, что украинцы больше всего доверяют актеру Владимиру Зеленскому, действующему президенту Петру Порошенко и народному депутату Юлии Тимошенко.

Как известно, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта. Официальные результаты первого тура объявят до 10 апреля. За пост главы государства должны были соревноваться 44 кандидата, но пятеро из них уже сняли свои кандидатуры.