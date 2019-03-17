Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет Boeing 777X-9, фото — BOEING

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Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире — новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.

Длина Boeing 777X составляет 77 м, размах крыльев — 72 м, сообщила телекомпания CNN.

«13 марта первый Boeing 777X показали сотрудникам компании Boeing в помещении завода по производству самолетов в городе Эверетт (штат Вашингтон)», — сообщил телеканал, добавив, что лайнер вышел даже немного длиннее, чем нынешний рекордсмен — двухпалубный Boeing 747−8.

Компания впервые в гражданской авиации применила технологию складывания крыльев. Ранее она использовалась только в военной авиатехнике, как правило, для самолетов, которые предназначены для применения на авианосцах.

Boeing 777X станет крупнейшим в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, диаметр турбины которых составляет почти 3,5 м.

Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing 777−9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тыс. км.

Укороченная версия Boeing 777−8X, длина которой составит 70 м, сможет вместить 350−375 пассажиров и пролететь чуть больше 16 тыс. км.

Расход топлива и эксплуатационные расходы новинки будут ниже, чем у моделей конкурентов на 10−12%. Первый полет новейший лайнер совершит уже в ближайшие месяцы, а поставки заказчикам ожидаются в 2020 году.

Напомним, что в понедельник авиастроительная компания отменила масштабную презентацию Boeing 777X в связи с катастрофой Boeing 737 MAX в Эфиопии.