Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Евросоюз не признал Крым российским и пообещал новые санкции, фото - "Патриоты Украины"

Евросоюз не признал Крым российским через пять лет после оккупации и пообещал новые санкции — заявление ЕС

17 мар 2019, 14:11
999

В пятую годовщину аннексии Крыма Россией Европейский союз подтвердил свою позицию о непризнании итогов референдума о территориальной принадлежности полуострова.

В официальном заявлении главы европейской дипломатии Могерини говорится и о новых санкциях Брюсселя против России за нарушение суверенитета Украины.

Кроме того, она призвала все страны-члены ООН присоединиться к санкциям против России и отказать ей в признании Крыма в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи.

«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер», — говорится в заявлении.

События в Крыму Могерини назвала прямым вызовом международной безопасности, как и недавний инцидент с задержанием украинских судов в Керченском проливе. Она также вновь призвала Москву освободить украинских моряков, обвиняемых в нарушении границы РФ.

«Ракурс» сообщал, что 17 марта Россия отчиталась жителям Крыма о пяти годах оккупации полуострова. В центре Керчи российская власть организовала работу передвижной выставки, посвященной «достижением» аннексированного Крыма.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Задержанный водитель бросил гранату в патрульных на Днепропетровщине, один из них ранен (ФОТО)

На Днепропетровщине задержали вооруженного мужчину, который бросил гранату в сторону полицейских. Один из них ранен, злоумышленника остановили только выстрелы полицейских

Новости Украины
14:37

Евросоюз не признал Крым российским через пять лет после оккупации и пообещал новые санкции — заявление ЕС

В пятую годовщину присоединения Крыма в России Европейский союз подтвердил свою позицию о непризнании итогов референдума относительно территориальной принадлежности полуострова

Новости мира
14:11