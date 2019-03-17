Евросоюз не признал Крым российским и пообещал новые санкции, фото - "Патриоты Украины"

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Ракурс

В пятую годовщину аннексии Крыма Россией Европейский союз подтвердил свою позицию о непризнании итогов референдума о территориальной принадлежности полуострова.

В официальном заявлении главы европейской дипломатии Могерини говорится и о новых санкциях Брюсселя против России за нарушение суверенитета Украины.

Кроме того, она призвала все страны-члены ООН присоединиться к санкциям против России и отказать ей в признании Крыма в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи.

«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер», — говорится в заявлении.

События в Крыму Могерини назвала прямым вызовом международной безопасности, как и недавний инцидент с задержанием украинских судов в Керченском проливе. Она также вновь призвала Москву освободить украинских моряков, обвиняемых в нарушении границы РФ.

«Ракурс» сообщал, что 17 марта Россия отчиталась жителям Крыма о пяти годах оккупации полуострова. В центре Керчи российская власть организовала работу передвижной выставки, посвященной «достижением» аннексированного Крыма.