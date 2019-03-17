Солнечная погода ожидается почти по всей Украине. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Украине 18 марта ожидается преимущественно облачная с прояснением. Существенные осадки в виде дождя прогнозируют лишь в Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

Ночью столбики покажут от 0° до 6° тепла, днем 9−17° выше нуля. Ветер обещают южный и северо-западный 7−12 м/сек. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 18 марта ожидается без существенных осадков. Температура ночью 1−3° тепла, днем 14−16° тепла.

Во Львове в понедельник ожидается дождь только ночью. Ночью температура воздуха 4−6° тепла, днем 9−11° тепла.

В Одессе завтра обещают солнечную погоду. Температура воздуха ночью от 3−5° тепла, днем столбики термометров покажут 12−14° выше нуля.

В Днепре в первый рабочий день недели осадков не обещают. Ночью температура воздуха составит от 0° до 2° выше нуля, днем ожидается 11−13° тепла.

В Харькове завтра без существенных осадков. Температура ночью от 0° до 2° тепла, днем 10−12° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 18 марта прогнозируется местами дождливая погода днем. Температура воздуха ночью от 0° до 6° тепла, днем 9−17° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 марта спокойная. В течение суток возможны малые геомагнитные бури.

Напомним, 17 марта синоптики обещали в Украине теплую погоду, в восточных и нескольких западных областей днем ожидались дожди. Температура воздуха должна значительно повыситься — днем в южных и западных регионах столбики термометров должны были достигли отметки 12−15° тепла.