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Ракурс
В Индии обрушился торговый центр, есть погибшие и раненые. Фото: twitter/RiazJS

В Индии обрушился торговый центр, есть погибшие и раненые (ФОТО, ВИДЕО)

19 мар 2019, 16:46
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В Индии обрушился торговый центр. По меньшей мере один человек погиб и еще около 90 находятся в ловушке под завалами. Инцидент произошел в городе Дхарвад, штат Карнатака.

Когда здание обрушилось, в магазинах на первом и втором этажах находились около 150 человек. Строительство этого торгового центра длилось последние два года и на момент обрушения не было закончено. Об этом сообщает издание Times of India.

В Индии обрушился торговый центр. Фото: twitter/RiazJS

Как только один из этажей был пригоден для использования, его сдавали в аренду и начинали строить следующий. Именно этим объясняется большое количество оказавшихся под завалами людей, ведь на двух этажах уже были обустроены более 60 магазинов.

Развалины торгового центра в Индии. Фото: twitter/DDChandanaNews

Местные жители с самого начала строительства заявляли, что качество работ очень плохое и здание нужно сносить. Также несколько раз поднимали вопрос о разрешении на строительные работы и проведении осмотра здания специалистами.

Как ранее сообщал «Ракурс», на прошлой неделе в Индии обрушился мост, в результате чего несколько человек погибли и десятки получили ранения.


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