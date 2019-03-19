В Индии обрушился торговый центр, есть погибшие и раненые. Фото: twitter/RiazJS

https://racurs.ua/n119609-v-indii-obrushilsya-torgovyy-centr-est-pogibshie-i-ranenye-foto-video.html

Ракурс

В Индии обрушился торговый центр. По меньшей мере один человек погиб и еще около 90 находятся в ловушке под завалами. Инцидент произошел в городе Дхарвад, штат Карнатака.

Когда здание обрушилось, в магазинах на первом и втором этажах находились около 150 человек. Строительство этого торгового центра длилось последние два года и на момент обрушения не было закончено. Об этом сообщает издание Times of India.

Как только один из этажей был пригоден для использования, его сдавали в аренду и начинали строить следующий. Именно этим объясняется большое количество оказавшихся под завалами людей, ведь на двух этажах уже были обустроены более 60 магазинов.

Местные жители с самого начала строительства заявляли, что качество работ очень плохое и здание нужно сносить. Также несколько раз поднимали вопрос о разрешении на строительные работы и проведении осмотра здания специалистами.

Как ранее сообщал «Ракурс», на прошлой неделе в Индии обрушился мост, в результате чего несколько человек погибли и десятки получили ранения.