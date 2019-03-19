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Изъятие углекислого газа является одним из способов борьбы с глобальным потеплением

В Японии начнут производить топливо из находящегося в атмосфере углекислого газа

19 мар 2019, 18:56
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Министерство охраны окружающей среды Японии решило начать эксперименты по улавливанию двуокиси углерода из атмосферы и повторного использования ее в качестве топлива.

Япония уже ввела различные меры по сдерживанию выбросов парниковых газов. Однако остаются вопросы, что делать с углекислым газом, который уже рассеян в воздухе, сообщает телеканал NHK.

Одним из способов решения этой проблемы является захват большого количества углекислого газа из атмосферы и превращение его в природные ресурсы.

Соответствующие технологические эксперименты начнутся уже в следующем месяце.

После прохождения верификационных тестов министерство планирует к 2022 году адаптировать технологию для масштабного практического использования.

Напомним, недавно ученые установили, что не только люди вносят весомый вклад в глобальное потепление. Оказалось, что тропические муравьи-листорезы уже ответственны за 0,2−0,7% выбросов углекислого газа из тропических лесов Центральной и Южной Америки и их популяция может значительно возрасти вследствие расширения среды обитания из-за изменения климата.


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