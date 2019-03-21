Германия на сутки осталась без «Википедии» из-за реформы авторского права в ЕС. Фото: інфолайф

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В Германии онлайн-энциклопедию «Википедия» закрыли на сутки. Авторы платформы выступили против новой реформы авторского права в Европейском Союзе (ЕС) и заявили, что она ограничит свободный интернет.

В знак протеста в Германии сегодня на сутки закрыли доступ к «Википедии», поскольку реформа вынудит приобретать лицензии на использование любых выдержек из публикаций СМИ, а это сделает большинство интернет-платформ нарушителями закона. Чтобы избежать ответственности за нарушение авторского права, всем интернет-ресурсам необходимо будет выплачивать гонорары авторам материалов. Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

В ЕС эту реформу обсуждают с 2016 года, но в феврале этого года Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия наконец пришли к согласию. Новая реформа серьезно повлияет на все ресурсы, которые используют плоды чужого интеллектуального труда. Предполагается, что компании установят специальные фильтры, которые не позволят пользователям загружать материалы, защищенные авторским правом.

Италия, Польша, Финляндия, Люксембург и Нидерланды не согласны с этой реформой, так как она нарушает интересы граждан и негативно повлияет на конкурентоспособность в рамках цифрового рынка.

В свою очередь Германия заявила, что такие ресурсы, как YouTube, зарабатывают деньги, а граждане, которые генерируют контент, часто не получают никакой отдачи. Голосование по этому законопроекту запланировано на следующую неделю.

Отметим, что в начале марта в Берлине прошла демонстрация нескольких тысяч человек. Митингующие требовали отменить 13-ю статью, согласно которой гиганты Facebook, YouTube и Google должны будут фильтровать контент на стадии загрузки.