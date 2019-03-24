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Ракурс
В Германии родители подрались из-за детского мяча. Фото: viline

В Германии родители подрались из-за детского мяча

24 мар 2019, 14:41
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В Германии родители подрались из-за детского мяча. Спор из-за игрушки превратился в массовую драку, участники которой получили легкие травмы.

В городе Райнбеллен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на детской площадке малыши не смогли поделить мяч и начали ругаться. На подмогу подошли родители детей, которые тоже не смогли решить ситуацию мирным путем. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции, передает немецкое издание Deutsche Welle.

Конфликт разгорелся и превратился в массовую драку, которую прекратил только приезд полиции. Участники потасовки получили легкие травмы, в связи с чем правоохранители завели дела о причинении телесных повреждений.

Инцидент произошел вчера вечером возле местной школы и теперь всем участникам драки запрещается приближаться к учебному заведению.

Сколько человек участвовали в потасовке правоохранители не уточнили.

Как ранее сообщал «Ракурс», на одной из центральных площадей Берлина произошла массовая драка поклонников двух блогеров. На месте собрались около 400 фанатов, но только полсотни участвовали в потасовке. Столкновение между поклонниками произошло благодаря самим звездам Youtube, которые намеренно позвали своих подписчиков на одну и ту же площадь.


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