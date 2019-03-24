У Німеччині батьки побилися через дитячий м'яч. Фото: viline

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Ракурс

У Німеччині батьки побилися через дитячий м’яч. Суперечка через іграшки перетворилася в масову бійку, учасники якої отримали легкі травми.

У місті Райнбеллен (федеральна земля Рейнланд-Пфальц) на дитячому майданчику малюки не змогли поділити м’яч і почали лаятися. На підмогу підійшли батьки дітей, які теж не змогли вирішити ситуацію мирним шляхом. Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції, передає німецьке видання Deutsche Welle.

Конфлікт розгорівся і перетворився у масову бійку, яку припинив тільки приїзд поліції. Учасники бійки отримали легкі травми, в зв’язку з чим правоохоронці завели справи про заподіяння тілесних ушкоджень.

Інцидент стався вчора ввечері біля місцевої школи і тепер усім учасникам конфлікту забороняється наближатися до навчального закладу.

Скільки людей брали участь в бійці правоохоронці не уточнили.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на одній із центральних площ Берліна сталася масова бійка прихильників двох блогерів. На місці зібралися близько 400 фанатів, але тільки півсотні брали участь у бійці. Зіткнення між прихильниками відбулося завдяки самим зіркам Youtube, які навмисно покликали своїх підписників на одну площу.