В Германии Министерство транспорта обвинили в сексизме. Фото: Web.de

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Ракурс

В Германии Министерство транспорта оказалось в центре скандала. Его обвини в сексизме из-за использования модели в нижнем белье и спортивном шлеме для рекламной кампании о безопасной велоезде.

В рекламе изобразили модель в бюстгальтере и спортивном шлеме со слоганом «Выглядит как дерьмо, но спасает мне жизнь». Кампанию должны были запустить во вторник. В частности, изображение со слоганом должно было появиться на билбордах. Однако реклама вызвала резко негативную критику со стороны СМИ и женского крыла демократической партии. Об этом сообщает The Guardian.

Министерство транспорта, в свою очередь, защищает рекламу и утверждает, что реклама может вызывать разную рекламу, но призвана подтолкнуть граждан к безопасности дорожного движения

Министр по делам семьи Франциска Гиффи в ответ на провокационную рекламную кампанию опубликовала в Facebook свое фото, на котором она одета в деловую одежду и стоит рядом со своим велосипедом. Подпись под фото гласит «Дорогой Андреас Шойер (министр транспорта), полностью одетая тоже хорошо сочетается со шлемом».

Ранее сообщалось, что компанию Google оштрафовали на 1,7 млрд долл. за недобросовестную конкуренцию в сфере интернет-рекламы.