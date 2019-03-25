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Ракурс
В Германии Министерство транспорта обвинили в сексизме. Фото: Web.de

В Германии Министерство транспорта обвинили в сексизме из-за рекламы (ФОТО)

25 мар 2019, 10:33
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В Германии Министерство транспорта оказалось в центре скандала. Его обвини в сексизме из-за использования модели в нижнем белье и спортивном шлеме для рекламной кампании о безопасной велоезде.

В рекламе изобразили модель в бюстгальтере и спортивном шлеме со слоганом «Выглядит как дерьмо, но спасает мне жизнь». Кампанию должны были запустить во вторник. В частности, изображение со слоганом должно было появиться на билбордах. Однако реклама вызвала резко негативную критику со стороны СМИ и женского крыла демократической партии. Об этом сообщает The Guardian.

Реклама, которая вызвала скандал: «Выглядит как дерьмо, но спасает мне жизнь». Фото: Rankin / BMVI / DVR

Министерство транспорта, в свою очередь, защищает рекламу и утверждает, что реклама может вызывать разную рекламу, но призвана подтолкнуть граждан к безопасности дорожного движения

Министр по делам семьи Франциска Гиффи в ответ на провокационную рекламную кампанию опубликовала в Facebook свое фото, на котором она одета в деловую одежду и стоит рядом со своим велосипедом. Подпись под фото гласит «Дорогой Андреас Шойер (министр транспорта), полностью одетая тоже хорошо сочетается со шлемом».

Реклама немецкого Министерства транспорта вызвала скандал. Фото: Франциска Гиффи

Ранее сообщалось, что компанию Google оштрафовали на 1,7 млрд долл. за недобросовестную конкуренцию в сфере интернет-рекламы.

Источник: Ракурс


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