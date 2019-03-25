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У Німеччині Міністерство транспорту звинуватили у сексизмі. Фото: Web.de

У Німеччині Міністерство транспорту звинуватили у сексизмі (ФОТО)

25 бер 2019, 10:33
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Міністерство транспорту Німеччини опинилося в центрі скандалу. Його звинуватили у сексизмі через використання моделі в нижній білизні та спортивному шоломі для рекламної кампанії про безпечну велоїзду.

У рекламі зобразили модель у бюстгальтері й спортивному шоломі зі слоганом: «Виглядає як лайно, але рятує мені життя». Кампанію мали запустити у вівторок. Зокрема, зображення зі слоганом мало з’явитися на білбордах. Однак реклама викликала різко негативну критику з боку ЗМІ та жіночого крила демократичної партії. Про це повідомляє The Guardian.

Скандальна реклама у Германії. Фото: The Guardian

У свою чергу Міністерство транспорту захищає рекламу і стверджує, що вона може викликати різну реакцію, але покликана підштовхнути громадян до дотримання безпеки дорожнього руху

Міністр у справах сім’ї Франциска Гіффен у відповідь на провокаційну рекламну кампанію опублікувала у Facebook своє фото, на якому вона одягнена в діловий одяг і стоїть поруч із велосипедом. Підпис під фото повідомляє: «Дорогий Андреас Шойер (міністр транспорту), повністю одягнена теж добре поєднується з шоломом».

Фото міністра із справ сім'ї у відповідь на скандальну рекламу. Фото: Франциска Гіффен

Раніше повідомлялося, що компанію Google оштрафували на 1,7 млрд дол. за недобросовісну конкуренцію у сфері інтернет-реклами.

Джерело: Ракурс


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