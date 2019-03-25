Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Экс-руководителям "Укрспецэкспорта" Генпрокуратура объявила о подозрении в завладении 24 млн долл.

Экс-руководителям «Укрспецэкспорта» объявлено подозрение в завладении 24 млн долларов

25 мар 2019, 16:47
999

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного концерна «Укрспецэкспорт». Экс-чиновники, по версии прокуратуры, завладели 24 млн долл., сообщила в Фейсбук пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Правоохранители расследуют соглашение о сотрудничестве «Укрспецэкспорта» с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Госкорпорацию подозревают в оформлении фиктивных сделок и перечислении средств за невыполненные работы и предоставленные услуги. Фиктивные контракты ГК «Укрспецэкспорт» заключил на сумму 23 млн 870 тыс. долл.

Сарган сообщила также, что подозреваемые лица скрываются от расследования, они объявлены в розыск. Кроме этого преступления, подозреваемые находятся в розыске за совершение других преступлений. Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Пресс-секретарь не назвала фамилий должностных лиц «Укрспецэкспорта», но сообщила, что один из них впоследствии возглавлял «Укроборонпром», а также был министром обороны Украины.

Отметим, что в 2010—2011 годах директором «Укрспецэкспорта» был Дмитрий Саламатин — будущий руководитель «Укроборонпрома», а с 2012 года — министр обороны Украины. Саламатину в январе 2019 года объявили подозрение в государственной измене. Кроме государственной измены, совершенной в интересах России, его также обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и участии в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости 25 марта: заключительные президентские рейтинги, газовые обещания Москвы и «новый Янукович» Кремля

Главнами новостями 25 марта стало обнародование заключительных президентских рейтингов, газовые обещания Москвы для нового президента и появление нового провокатора Кремля — уволенного сотрудника СБУ

Новости Украины
19:25

Выборы президента: что говорят Порошенко, Зеленский, Тимошенко и Гриценко о разрыве дипотношений с РФ, возвращении Крыма и минских соглашениях

У четверки лидеров президентского рейтинга — Зеленского, Порошенко, Тимошенко и Гриценко — нашлись существенные различия во взглядах на международные отношения и внешнюю политику

Новости Украины
15:25