Экс-руководителям "Укрспецэкспорта" Генпрокуратура объявила о подозрении в завладении 24 млн долл.

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Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшим руководителям государственного концерна «Укрспецэкспорт». Экс-чиновники, по версии прокуратуры, завладели 24 млн долл., сообщила в Фейсбук пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Правоохранители расследуют соглашение о сотрудничестве «Укрспецэкспорта» с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. Госкорпорацию подозревают в оформлении фиктивных сделок и перечислении средств за невыполненные работы и предоставленные услуги. Фиктивные контракты ГК «Укрспецэкспорт» заключил на сумму 23 млн 870 тыс. долл.

Сарган сообщила также, что подозреваемые лица скрываются от расследования, они объявлены в розыск. Кроме этого преступления, подозреваемые находятся в розыске за совершение других преступлений. Главная военная прокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Пресс-секретарь не назвала фамилий должностных лиц «Укрспецэкспорта», но сообщила, что один из них впоследствии возглавлял «Укроборонпром», а также был министром обороны Украины.

Отметим, что в 2010—2011 годах директором «Укрспецэкспорта» был Дмитрий Саламатин — будущий руководитель «Укроборонпрома», а с 2012 года — министр обороны Украины. Саламатину в январе 2019 года объявили подозрение в государственной измене. Кроме государственной измены, совершенной в интересах России, его также обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением и участии в преступной организации бывшего президента Украины Виктора Януковича.