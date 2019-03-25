Екс-керівникам "Укрспецекспорту" Генпрокуратура оголосила про підозру у заволодінні 24 млн дол.

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Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишнім керівникам державного концерну «Укрспецекспорт». Екс-посадовці, за версією прокуратури, заволоділи 24 млн дол., повідомила у Фейсбук прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

Правоохоронці розслідують угоду про співробітництво «Укрспецекспорта» з іноземною компанією, яка зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах. Держкорпорацію підозрюють в оформленні фіктивних угод та перерахуванні коштів за невиконані роботи і ненадані послуги. Фіктивні контракти ДК «Укрспецекспорт» уклав на суму 23 млн 870 тис. дол.

Сарган повідомила також, що підозрювані особи переховуються від розслідування, їх оголошено в розшук. Крім цього злочину, підозрювані перебувають у розшуку за вчинення інших злочинів. Головна військова прокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Прес-секретар не назвала прізвищ посадовців «Укрспецекспорту», але повідомила, що один з них згодом очолював «Укроборонпром», а також був міністром оборони України.

Відзначимо, що у 2010−2011 роках директором «Укрспецекспорту» був Дмитро Саламатін — майбутній керманич «Укроборонпрому», а з 2012 року — міністр оборони України. Саламатіну у січні 2019 року оголосили підозру в державній зраді. Окрім державної зради, здійсненої в інтересах Росії, його також звинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання своїм службовим становищем та участі в злочинній організації колишнього президента України Віктора Януковича.