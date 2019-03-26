СБУ разоблачила коммерсантов, которые продавали российский газ боевикам ДНР (ФОТО)

Незаконный бизнес организовали бывшие жители Донбасса. Фото: СБУ

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Механизм финансирования пророссийской террористической организации Донецкая народная республика разоблачила Служба безопасности Украины.

Правоохранители установили, что организовали незаконный бизнес два уроженца Донецкой области, которые переехали в Харьков. Злоумышленники с 2014 года поставляли сепаратистам из ДНР российский сжиженный газ. Часть ввезенного в Украину топлива напрямую поступала незаконным вооруженным формированиям, а средства с проданного газа поступали сепаратистам. Об этом 26 марта сообщили в пресс-центре украинской спецслужбы.

Обоих злоумышленников силовики схватили в Харькове. Дельцам уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258−5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины блокировала масштабный механизм финансирования самопровозглашенной Луганской народной республики. На территории ОРЛО действовало финансовое учреждение, которое обеспечивало перевод денег на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Общий объем средств нелегального финансового учреждения переведенный только через национальную платежную систему превысил 170 млн грн. Средства регулярно передавались боевикам ЛНР.