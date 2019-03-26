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Незаконний бізнес організували колишні мешканці Донеччини. Фото: СБУ

СБУ викрила комерсантів, які продавали російський газ бойовикам ДНР (ФОТО)

26 бер 2019, 20:44
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Механізм фінансування проросійської терористичної організації Донецька народна республіка викрила Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що організували незаконний бізнес двоє уродженців Донецької області, які переїхали до Харкова. Зловмисники з 2014 року постачали сепаратистам з ДНР російський зріджений газ. Частина ввезеного в Україну палива напряму надходила незаконним збройним формуванням, а кошти з проданого газу надходили сепаратистам. Про це 26 березня повідомити в прес-центрі української спецслужби.

Обох зловмисників силовики схопили в Харкові. Ділкам вже оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258−5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.

СБУ викрила ділків на постачанні бойовикам ДНР газу з Росії. Фото: СБУ

СБУ викрила ділків на постачанні бойовикам ДНР газу з Росії

Нагадаємо, у лютому Служба безпеки України блокувала масштабний механізм фінансування самопроголошеної Луганської народної республіки. На території ОРЛО діяла фінансова установа, яка забезпечувала переведення грошей на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. Загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи переведений тільки через національну платіжну систему перевищив 170 млн грн. Кошти регулярно передавалися бойовикам ЛНР.

Джерело: Ракурс


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