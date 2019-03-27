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Смертоносный багаж: в аэропорту Индии у студента изъяли исчезающих рептилий и ядовитую гадюку. Фото: nashzeleniymir

Смертоносный багаж: в аэропорту Индии у студента изъяли исчезающих рептилий и ядовитую гадюку (ФОТО, ВИДЕО)

27 мар 2019, 15:44
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В международном аэропорту Индии «Ченнаи» у студента изъяли ядовитую африканскую змею и несколько других опасных рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения. Необычный багаж 22-летний Мохаммад Абдул Маджид транспортировал из Бангкока (Таиланд) рейсом авиакомпании Thai Airways.

Необычную находку обнаружили 25 марта, когда сотрудники таможенной службы проверяли дорожную сумку нарушителя-туриста. У студента нашли ядовитую африканскую змею рогатую куфию, трех лягушек, трех кольцехвостых игуан, четырех исполинских ящериц, двух игуан-носорогов и 22 египетские черепахи. Об этом сообщает местное издание The Times of India.

У студента нашли редких игуан. Фото: timesofindia

Всех рептилий пассажир поместил в специальные контейнеры и спрятал в сумке. Студента задержали сотрудники таможни. Всех рептилий изъяли согласно положению Закона о таможне от 1962 года. Их в ближайшее время отправят обратно в Бангкок.

Турист пытался провезти вымирающих египетских черепах

Рогатая гадюка является ядовитой змеей и в Индии от ее укусов нет противоядия. Египетская черепаха, которая водится в Ливии и Египте, находится под угрозой полного исчезновения.

Как ранее сообщал «Ракурс», россиянин пытался вывезти с Бали детеныша орангутана, чтобы подарить своему другу. В вещах нарушителя нашли снотворное, которым животное напоили перед вылетом.


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