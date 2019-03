В международном аэропорту Индии «Ченнаи» у студента изъяли ядовитую африканскую змею и несколько других опасных рептилий, которые находятся под угрозой исчезновения. Необычный багаж 22-летний Мохаммад Абдул Маджид транспортировал из Бангкока (Таиланд) рейсом авиакомпании Thai Airways.

Необычную находку обнаружили 25 марта, когда сотрудники таможенной службы проверяли дорожную сумку нарушителя-туриста. У студента нашли ядовитую африканскую змею рогатую куфию, трех лягушек, трех кольцехвостых игуан, четырех исполинских ящериц, двух игуан-носорогов и 22 египетские черепахи. Об этом сообщает местное издание The Times of India.

Всех рептилий пассажир поместил в специальные контейнеры и спрятал в сумке. Студента задержали сотрудники таможни. Всех рептилий изъяли согласно положению Закона о таможне от 1962 года. Их в ближайшее время отправят обратно в Бангкок.

Рогатая гадюка является ядовитой змеей и в Индии от ее укусов нет противоядия. Египетская черепаха, которая водится в Ливии и Египте, находится под угрозой полного исчезновения.

