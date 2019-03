У міжнародному аеропорту Індії «Ченнаї» у студента вилучили отруйну африканську змію і кілька інших небезпечних рептилій, які перебувають під загрозою зникнення. Незвичайний багаж 22-річний Мохаммад Абдул Маджид транспортував із Бангкока (Таїланд) рейсом авіакомпанії Thai Airways.

Незвичайну знахідку виявили 25 березня, коли співробітники митної служби перевіряли дорожню сумку порушника-туриста. У студента знайшли отруйну африканську змію рогату куфію, трьох жаб, трьох кільцехвостих ігуан, чотирьох велетенських ящірок, двох ігуан-носорогів і 22 єгипетські черепахи. Про це повідомляє місцеве видання The Times of India.

Всіх рептилій пасажир помістив до спеціальних контейнерів і сховав у сумці. Студента затримали співробітники митниці. Всіх рептилій вилучили згідно з положенням Закону про митницю від 1962 року. Їх найближчим часом відправлять назад до Бангкока.

Рогата гадюка є отруйною змією і в Індії від її укусів немає протиотрути. Єгипетська черепаха, яка водиться в Лівії та Єгипті, перебуває під загрозою повного зникнення.

Pit viper, Iguana, frogs seized by Customs officials at Chennai airport. Passenger arrested, had landed from Bangkok, was ok Thai airways flight. pic.twitter.com/qdJwqJbpzW