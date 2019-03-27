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Ракурс
Смертоносний багаж: в аеропорту Індії у студента вилучили зникаючих рептилій і отруйну гадюку. Фото: nashzeleniymir

Смертоносний багаж: в аеропорту Індії у студента вилучили зникаючих рептилій і отруйну гадюку (ФОТО, ВІДЕО)

27 бер 2019, 15:44
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У міжнародному аеропорту Індії «Ченнаї» у студента вилучили отруйну африканську змію і кілька інших небезпечних рептилій, які перебувають під загрозою зникнення. Незвичайний багаж 22-річний Мохаммад Абдул Маджид транспортував із Бангкока (Таїланд) рейсом авіакомпанії Thai Airways.

Незвичайну знахідку виявили 25 березня, коли співробітники митної служби перевіряли дорожню сумку порушника-туриста. У студента знайшли отруйну африканську змію рогату куфію, трьох жаб, трьох кільцехвостих ігуан, чотирьох велетенських ящірок, двох ігуан-носорогів і 22 єгипетські черепахи. Про це повідомляє місцеве видання The Times of India.

В аеропорту Індії у студента вилучили трьох ігуан. Фото: The Times of India

Всіх рептилій пасажир помістив до спеціальних контейнерів і сховав у сумці. Студента затримали співробітники митниці. Всіх рептилій вилучили згідно з положенням Закону про митницю від 1962 року. Їх найближчим часом відправлять назад до Бангкока.

Студент перевозив зникаючих єгипетських черепах

Рогата гадюка є отруйною змією і в Індії від її укусів немає протиотрути. Єгипетська черепаха, яка водиться в Лівії та Єгипті, перебуває під загрозою повного зникнення.

Як раніше повідомляв Ракурс росіянин намагався вивезти із Балі дитинча орангутанга, щоб подарувати своєму другу. В речах порушника знайшли снодійне, яким тварину напоїли перед вильотом.


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