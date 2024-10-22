Моді приїхав до Казані обійматися з путіним

https://racurs.ua/ua/n200484-modi-pryyihav-do-kazani-obiymatysya-z-putinym.html

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Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав 22 жовтня до російської Казані на влаштований Кремлем саміт БРІКС.

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Під час зустрічі і обіймів з воєнним злочинцем владіміром путіним Моді заявив, що Індія підтримує мирне врегулювання війни проти України та готова спряти у цьому.

За словами прем'єра Індії, «у всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові надати будь-яке можливе сприяння і в майбутньому».

Як і раніше, ми вважаємо, що проблеми повинні вирішуватися мирними способами. Ми регулярно перебуваємо в контакті по цьому питанню і готові надати будь-яке можливе сприяння в майбутньому. Підтримуємо якнайшвидше встановлення миру і стабільності, — заявив лідер Індії в Казані.

Згодом Моді похвалився «чудовою зустріччю» з путіним на полях БРІКС у Казані.

Відносини між Індією та росією мають глибоке коріння. Під час переговорів зосередилися на подальшому зміцненні двостороннього партнерства в різних галузях, — написав він у соцмережі Х.

До путіна приїхали зокрема лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Нарендра Моді, генсек ООН Антоніу Гутерреш, президент ПАР Сіріл Рамафоса, глави Єгипту, Ірану, ОАЕ.

В українській владі вважають, що саміт БРІКС покликаний створити ілюзію того, що росія не перебуває у міжнародній ізоляції і є одним з центрів сили на міжнародній арені.