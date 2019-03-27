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Инцидент произошел в немецком городе Штраубинг, фото: tag24.de

Из-за утечки аммиака в ледовом дворце в Германии пострадали 14 человек

27 мар 2019, 16:48
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По меньшей мере 14 человек пострадали в результате выброса аммиака в ледовом дворце в немецком городе Штраубинг (Бавария).

Сначала полиция заявляла о 60-ти пострадавших, но впоследствии уточнила их количество, пишет издание Bayerischer Rundfunk.

У пострадавших в основном раздражение глаз и проблемы с дыханием.

По предварительной информации, причиной инцидента стало повреждение трубы с аммиаком экскаватором во время ремонтных работ.

Территория вокруг ледового дворца перекрыта правоохранителями как минимум до 16.00 по местному времени, жителям расположенных рядом домов советуют не открывать окна и двери, а также избегать участков, где может концентрироваться аммиак.

Эвакуированы 118 учеников из расположенной рядом школы и 130 местных жителей.

Отмечается, что спасателям удалось прекратить подачу аммиака, однако он еще продолжает вытекать из поврежденной трубы.

Сейчас территория ледового катка проветривается, на нем в нескольких точках измеряется уровень аммиака в воздухе.

Аммиак — опасный ядовитый газ, повреждающий легкие, кожу и глаза. Вдыхание его высоких концентраций смертельно опасно.

Аммиак в низких концентрациях может вызвать кашель, а также раздражение носа и горла.

Напомним, в 2016 году в Волынской области работники фермы отравились аммиаком во время работ по откачке отходов из резервуара свинокомплекса. Один из пострадавших скончался.


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