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Інцидент стався в німецькому місті Штраубінг, фото: tag24.de

Через витік аміаку в льодовому палаці в Німеччині постраждали 14 осіб

27 бер 2019, 16:48
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Щонайменше 14 осіб постраждали внаслідок викиду аміаку в льодовому палаці в німецькому місті Штраубінг (Баварія).

Спочатку поліція заявляла про 60 постраждалих, але згодом уточнила їхню кількість, пише видання Bayerischer Rundfunk.

У постраждалих здебільшого подразнення очей і труднощі з диханням.

За попередньою інформацією, причиною інциденту стало пошкодження труби з аміаком екскаватором під час ремонтних робіт.

Територія довкола льодового палацу перекрита правоохоронцями щонайменше до 16.00 за місцевим часом, жителям розташованих поруч будинків радять не відчиняти вікна та двері, а також уникати ділянок, де може концентруватися аміак.

Евакуйовано 118 учнів із розташованої поряд школи та 130 місцевих жителів.

Зазначається, що рятувальникам вдалося припинити подачу аміаку, проте він ще продовжує витікати з пошкодженої труби.

Наразі територія льодового катка провітрюється, на ньому в кількох точках вимірюється рівень аміаку у повітрі.

Аміак — небезпечний отруйний газ, що пошкоджує легені, шкіру та очі. Вдихання його високих концентрацій смертельно небезпечне.

Аміак в низьких концентраціях може викликати кашель, а також подразнення носа і горла.

Нагадаємо, у 2016 році у Волинській області працівники ферми отруїлися аміаком під час робіт з відкачування відходів з резервуара свинокомплексу. Один із постраждалих помер.


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