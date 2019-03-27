Інцидент стався в німецькому місті Штраубінг, фото: tag24.de

https://racurs.ua/ua/n119958-cherez-vytik-amiaku-v-lodovomu-palaci-v-nimechchyni-postrajdaly-14-osib.html

Ракурс

Щонайменше 14 осіб постраждали внаслідок викиду аміаку в льодовому палаці в німецькому місті Штраубінг (Баварія).

Спочатку поліція заявляла про 60 постраждалих, але згодом уточнила їхню кількість, пише видання Bayerischer Rundfunk.

У постраждалих здебільшого подразнення очей і труднощі з диханням.

За попередньою інформацією, причиною інциденту стало пошкодження труби з аміаком екскаватором під час ремонтних робіт.

Територія довкола льодового палацу перекрита правоохоронцями щонайменше до 16.00 за місцевим часом, жителям розташованих поруч будинків радять не відчиняти вікна та двері, а також уникати ділянок, де може концентруватися аміак.

Евакуйовано 118 учнів із розташованої поряд школи та 130 місцевих жителів.

Зазначається, що рятувальникам вдалося припинити подачу аміаку, проте він ще продовжує витікати з пошкодженої труби.

Наразі територія льодового катка провітрюється, на ньому в кількох точках вимірюється рівень аміаку у повітрі.

Аміак — небезпечний отруйний газ, що пошкоджує легені, шкіру та очі. Вдихання його високих концентрацій смертельно небезпечне.

Аміак в низьких концентраціях може викликати кашель, а також подразнення носа і горла.

Нагадаємо, у 2016 році у Волинській області працівники ферми отруїлися аміаком під час робіт з відкачування відходів з резервуара свинокомплексу. Один із постраждалих помер.