Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинские политики в Москве. Фото: EADaily

Госпогранслужба объяснила, почему пропустила Бойко и Медведчука в Россию

27 мар 2019, 16:59
999

Государственная пограничная служба Украины не отвечает за разрешения на вылет воздушных транспортных судов.

Инспекторы ГПСУ могут лишь проверять документы, дающие право на пересечение границы. Если в отношении определенного гражданина нет никаких ограничений от правоохранителей и документы в порядке, то этот человек может пересекать границу. Об этом 27 марта на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Госпогранслужбы и пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, который таким образом отреагировал на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о незаконности вылета в Москву политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

«Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Государственной пограничной службы», — заверил Слободян.

Напомним, встреча Бойко и Медведчука с российским премьером Медведевым состоялась 22 марта в Московской области. Там также присутствовал глава правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. В российскую столицу украинские политики вылетели из киевского аэропорта «Жуляны» и так же вернулись обратно, хотя с 2014 года из-за агрессии РФ против Украины авиасообщения между странами запрещены.

После этого генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что будет расследовать вояж Бойко и Медведчука в Москву. По словам руководителя ГП, прокуроры проверят правомерность действий служащих Государственной авиационной и Пограничной служб, которые позволили самолету с политиками пересечь украинско-российскую границу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Выборы-2019: в МИД назвали страну, с которой начнется голосование

Из-за разницы в часовых поясах голосование на нынешних выборах президента начнется в Австралии, а завершится в Сан-Франциско (США). Все зарубежные участки будут открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени страны, где они расположены

Новости мира
18:49

«Упал на мороз»: один из кандидатов передумал идти в президенты (ЗАЯВЛЕНИЕ)

Кандидат в президенты и бывший председатель Верховной Рады Александр Мороз заявил, что просит не считать его кандидатом в президенты из-за подготовки фальсификаций результатов выборов

Новости Украины
17:53

Право собственности на оккупированных территориях: РФ практикует национализацию урожая, принудительное выселение и конфискацию имущества

Россия с помощью марионеточных сепаратистских образований на оккупированных территориях Донбасса и аннексированного Крыма ввела ряд ноу-хау, затрагивающих право собственности

Новости Украины
16:08