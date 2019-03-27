Украинские политики в Москве. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n119959-puteshestvie-boyko-i-medvedchuka-v-moskvu-v-gpsu-otreagirovali-na-zayavlenie-lucenko.html

Ракурс

Государственная пограничная служба Украины не отвечает за разрешения на вылет воздушных транспортных судов.

Инспекторы ГПСУ могут лишь проверять документы, дающие право на пересечение границы. Если в отношении определенного гражданина нет никаких ограничений от правоохранителей и документы в порядке, то этот человек может пересекать границу. Об этом 27 марта на своей странице в Facebook сообщил помощник председателя Госпогранслужбы и пресс-секретарь ведомства Олег Слободян, который таким образом отреагировал на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о незаконности вылета в Москву политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука.

«Что касается разрешения на вылет воздушных транспортных судов, то этот вопрос не в компетенции Государственной пограничной службы», — заверил Слободян.

Напомним, встреча Бойко и Медведчука с российским премьером Медведевым состоялась 22 марта в Московской области. Там также присутствовал глава правления российского «Газпрома» Алексей Миллер. В российскую столицу украинские политики вылетели из киевского аэропорта «Жуляны» и так же вернулись обратно, хотя с 2014 года из-за агрессии РФ против Украины авиасообщения между странами запрещены.

После этого генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что будет расследовать вояж Бойко и Медведчука в Москву. По словам руководителя ГП, прокуроры проверят правомерность действий служащих Государственной авиационной и Пограничной служб, которые позволили самолету с политиками пересечь украинско-российскую границу.