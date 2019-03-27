Українські політики в Москві. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n119959-podoroj-boyka-ta-medvedchuka-do-moskvy-u-dpsu-vidreaguvaly-na-zayavu-lucenka.html

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Державна прикордонна служба України не відповідає за дозволи на виліт повітряних транспортних суден.

Інспектори ДПСУ можуть лише перевіряти документи, які надають право на перетин кордону. Якщо стосовно певного громадянина немає ніяких обмежень від правоохоронців та документи в порядку, то ця людина може перетинати кордон. Про це 27 березня на власній сторінці у Facebookповідомив помічник голови Держприкордонслужби й речник відомства Олег Слободян, який таким чином відреагував на заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про незаконність вильоту до Москви політиків Юрія Бойка та Віктора Медведчука.

«Що стосується дозволу на виліт повітряних транспортних суден, то це питання не в компетенції Держприкордоннслужби», — запевнив Слободян.

Нагадаємо, зустріч Бойка та Медведчука з російським прем'єром Медведєвим відбулася 22 березня у Московській області. Там також був присутній глава правління російського «Газпрому» Олексій Міллер. До російської столиці українські політики вилетіли з київського аеропорту «Жуляни» і так само повернулися назад, хоча з 2014 року через агресію РФ проти України авіасполучення між країнами заборонено.

Після цього генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що розслідуватиме вояж Бойка та Медведчука до Москви. За словами очільника ГП, прокурори перевірять правомірність дій службовців Державної авіаційної та Прикордонної служб, які дозволили літаку з політиками перетнути українсько-російський кордон.