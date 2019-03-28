Британский принц посетит Новую Зеландию, чтобы почтить жертв стрельбы в мечетях Крайстчерча

Британский принц Уильям, фото: aljoumhouria.com

https://racurs.ua/n119974-britanskiy-princ-posetit-novuu-zelandiu-chtoby-pochtit-jertv-strelby-v-mechetyah-kraystchercha.html

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Британский принц Уильям посетит Новую Зеландию, чтобы почтить жертв стрельбы в мечетях второго по величине города страны Крайстчерча, в результате которой погибли 50 человек, еще 45 были ранены.

Визит состоится в следующем месяце, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса принца.

Отмечается, что Уильям, герцог Кембриджский, совершит поездку от имени своей 92-летней бабушки королевы Елизаветы, главы государства Новая Зеландия, по просьбе премьер-министра страны Джасинды Ардерн.

«Герцог встретится с теми, кто пострадал от нападения, и отдаст должное чрезвычайному состраданию и солидарности, которую люди Новой Зеландии показали в последние недели», — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

Нападение на две мечети в Крастрейче было осуществлено 15 марта. В одной из мечетей погибли 41 человек, в другой — семь. Жертв могло быть намного больше, однако одному из посетителей второй мечети удалось отвлечь террориста и помешать ему продолжать стрельбу. Подозреваемого в нападении впоследствии задержали новозеландские правоохранители — это 28-летний выходец из Австралии Брентон Таррант.