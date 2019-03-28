Британський принц Вільям, фото: aljoumhouria.com

https://racurs.ua/ua/n119974-brytanskyy-prync-vidvidaie-novu-zelandiu-schob-vshanuvaty-jertv-strilyanyny-v-mechetyah.html

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Британський принц Вільям відвідає Нову Зеландію, щоб вшанувати жертв стрілянини в мечетях другого за розмірами міста країни Крайстчерча, в результаті котрої загинули 50 осіб, ще 45 були поранені.

Візит відбудеться наступного місяця, повідомляє агентство Reuters з посиланням на заяву офісу принца.

Зазначається, що Вільям, герцог Кембриджський, здійснить поїздку від імені своєї 92-річної бабусі королеви Єлизавети, глави держави Нова Зеландія, на прохання прем'єр-міністра країни Джасінди Ардерн.

«Герцог зустрінеться з тими, хто постраждав від нападу, і віддасть належне надзвичайному співчуттю і солідарності, яку люди Нової Зеландії показали в останні тижні», — йдеться в заяві Кенсінгтонського палацу.

Напад на дві мечеті в Крастрейчі було здійснено 15 березня. В одній з мечетей загинули 41 людина, в іншій — семеро. Жертв могло бути набагато більше, однак одному з відвідувачів другої мечеті вдалося відволікти терориста та завадити йому продовжувати стрілянину. Підозрюваного в нападі згодом затримали новозеландські правоохоронці — це 28-річний виходець із Австралії Брентон Таррант.