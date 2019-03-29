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Прокуратура объявила о подозрении лицам, виновным во взрывах в Кропивницком. Фото: ГСЧС

Взрывы в Кропивницком: объявлено подозрение владельцу и инженеру газовой заправки, последний пытался сбежать из Украины

29 мар 2019, 12:39
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Из-за взрывов на газовой заправке в Кропивницком подозрение объявили двум лицам.

Местная прокуратура подозревает руководителя ООО «Елан-Ви» и главного инженера этого предприятия в том, что они причастны к возникновению чрезвычайного происшествия, которое привело к травмированию четырех человек. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.

Отмечается, что подозреваемые совершили правонарушение по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК. Ожидается, что вскоре суд арестует этих лиц.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый инженер пытался сбежать из Украины, его задержали. Руководитель фирмы сейчас находится в больнице под охраной правоохранителей.

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком произошло ЧП — на газовой заправке начали греметь взрывы, произошел масштабный пожар. Оказалось, что все началось с того, что взорвалась автоцистерна со сжиженным газом. Огонь перекинулся на расположенную рядом стоянку для автомобилей и достигал нескольких десятков метров вверх. Взрывная волна повыбивала стекла в окружающих домах. Сотрудникам ГСЧС понадобилось три часа, чтобы ликвидировать пожар.

В результате инцидента пострадали четыре человека. На больничных койках оказались два спасателя, водитель автоцистерны и инженер заправки.

Источник: Ракурс


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