Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Прокуратура оголосила підозру особам, винним у вибухав у Кропивницькому. Фото: ДСНС

Вибухи у Кропивницькому: оголошено підозру власнику й інженеру газової заправки, останній намагався втекти з України

29 бер 2019, 12:39
999

Через вибухи на газовій заправці у Кропивницькому підозру оголосили двом особам.

Місцева прокуратура підозрює керівника ТОВ «Елан-Ві» та головного інженера цього підприємства в тому, що вони причетні до виникнення надзвичайної події, яка призвела до травмування чотирьох осіб. Про це 29 березня повідомила прес-служба прокуратури Кіровоградської області.

Зазначається, що підозрювані вчинили правопорушення за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ. Очікується, що незабаром суд арештує цих осіб.

У прокуратурі зауважили, що підозрюваний інженер намагався втекти з України, його затримали. Керівник фірми наразі перебуває в лікарні під охороною правоохоронців.

Нагадаємо, ввечері 27 березня в Кропивницькому сталася надзвичайна подія — на газовій заправці почали гриміти вибухи, сталася масштабна пожежа. Виявилося, що все почалося з того, що вибухнула автоцистерна зі зрідженим газом. Вогонь перекинувся на розташовану поруч стоянку для автомобілів та сягав кількох десятків метрів вгору. Вибухова хвиля повибивала шибки в навколишніх будинках. Співробітникам ДСНС знадобилося три години, щоб ліквідувати пожежу.

Внаслідок інциденту постраждали четверо осіб. На лікарняних ліжках опинилися двоє рятувальників, водій автоцистерни та інженер заправки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні події за 29 березня: арештованих татар вивезли до Росії, а справу «Савченко-Рубана» направили до Верховного суду

Сьогодні адвокати кримських татар заявили про те, що місцеперебування полонених невідомо. Згідно з оприлюдненими даними, татар вивезли до Ростову

Новини України
18:17

Справу Савченко скеровано до Верховного суду

Обвинувальний акт у справі депутата Верховної Ради Надії Савченко та екс-глави організації «Офіцерський корпус» Володимира Рубана передали до Верховного суду. Їх обох прокуратура підозрює у підготовці терактів в українській столиці

Юридичні новини
15:41