Футбольному маніяку з Туреччини замінили довічну дискваліфікацію 20-ма матчами поза грою, фото — PeyamaKurd

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Ракурс

Одного з найбільш мерзенних спортсменів в історії фактично виправдали у Туреччині. Футболісту з третьої за силою турецької ліги, Мансуру Чалару, місцева федерація футболу вирішила пом’якшити покарання за завдання тілесних ушкоджень суперникам.

Федерація замінила довічну дискваліфікацію Чалару на 20 матчів поза грою, повідомляє Hurriyet.

Інцидент розслідувала й прокуратура Туреччини. Окрім дискваліфікації, 33-річного півзахисника зобов’язали сплатити штраф у розмірі 4 тис. євро.

У федерації не повідомляють про причину, яка змусила чиновників переглянути рішення.

«Ракурс» писав про кричущий випадок, який стався у грі між «Амедспором» і «Сакарьяспором». Матч між командами завершився з рахунком 1:1, але після гри вибухнув скандал. Манчур Чалар проніс на матч лезо і різав ним опонентів.

Суперники після закінчення гри опублікували в соцмережах фото порізів. Чалар ще під час передматчевого рукостискання сховав у руці щось схоже на лезо і почав штрикати ним суперників. В «Амедспорі» спочатку відхрещувалися від цієї інформації, але представники «Сакарьяспору» звернулися у поліцію. Футбольні фанати вимагали навіть депортувати Чалара з країни. Сам футболіст так і не пояснив причин своєї агресії.