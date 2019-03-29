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Ракурс
Футбольном маньяку из Турции заменили пожизненную дисквалификацию 20-ю матчами вне игры, фото — PeyamaKurd

Футбольному маньяку из Турции пожизненную дисквалификацию заменили на 20 матчей вне игры

29 мар 2019, 12:20
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Одного из наиболее гнусных спортсменов в истории фактически оправдали в Турции. Футболисту из третьей по силе турецкой лиги, Мансуру Чалару, местная федерация футбола решила смягчить наказание за нанесение телесных повреждений соперникам.

Федерация заменила пожизненную дисквалификацию Чалару на 20 матчей вне игры, сообщает Hurriyet.

Инцидент расследовала и прокуратура Турции. Кроме дисквалификации, 33-летнего полузащитника обязали выплатить штраф в размере 4 тыс. евро.

В федерации не сообщают о причине, заставившей чиновников пересмотреть решение.

«Ракурс» писал о вопиющем случае, который произошел в игре между «Амедспором» и «Сакарьяспор». Матч между командами завершился со счетом 1:1, но после игры разразился скандал. Оказалось, что Манчур Чалар пронес на матч лезвие и резал им оппонентов.

Соперники после окончания игры опубликовали в соцсетях фото порезов. Чалар еще во время предматчевого рукопожатия спрятал в руке что-то похожее на лезвие и начал тыкать им в соперников. В «Амедспоре» сначала открещивались от этой информации, но представители «Сакарьяспор» обратились в полицию. Футбольные фанаты требовали даже депортировать Чалара из страны. Сам футболист так и не объяснил причин своей агрессии.


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