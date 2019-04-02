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Ракурс
Беларусь получит новый кредит от России на 600 млн долл.

На кредитной игле: Россия предоставит Беларуси новый займ для рефинансирования старых долгов

2 апр 2019, 10:29
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Беларусь получит новый кредит от России на 600 млн долл. на погашение текущего долга перед Москвой.

По состоянию на май 2018 года долг Беларуси перед Россией превышал 7 млрд долл. О новом займе сообщил в Твиттере министр финансов России Антон Силуанов.

Он сказал, что белорусское правительство выполнило меры, необходимые для предоставления седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития и это дает Совету фонда основание принять положительное решение относительно кредита.

«Средства пойдут на рефинансирование платежей для погашения основного долга по ранее предоставленным Российской Федерацией займам», — сказал российский министр.

В январе министр финансов Беларуси Максим Ермолович рассказывал, что страна обратилась к России за кредитом на сумму 600 млн долл., а в начале марта президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Минск не будет обращаться в Москву с вопросом о предоставлении кредита.

Между тем, Белорусь прорабатывает вопрос альтернативных источников поставок нефти с учетом проведения в России налогового маневра, в результате которого Минску придется покупать российскую нефть по мировым ценам. Об этом заявило агентству БЕЛТА руководство концерна «Белнефтехим».

Источник: Ракурс


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