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Ракурс
Білорусь отримає новий кредит від Росії на 600 млн дол.

На кредитній голці: Росія надасть Білорусі нову позику для рефінансування старих боргів

2 кві 2019, 10:29
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Білорусь отримає новий кредит від Росії на 600 млн дол. на погашення поточного боргу перед Москвою.

Станом на травень 2018 року борг Білорусі перед Росією перевищував 7 млрд дол. Про нову позику повідомив у Твіттер міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

Він сказав, що білоруський уряд виконав заходи, необхідних для надання сьомого траншу кредиту Євразійського фонду стабілізації і розвитку і це дає Раді фонду підставу ухвалити позитивне рішення щодо кредиту.

«Кошти підуть на рефінансування платежів для погашення основного боргу за раніше наданими Російською Федерацією позиками», — сказав російський міністр.

У січні міністр фінансів Білорусі Максим Єрмолович розповідав, що країна звернулася до Росії за кредитом на суму 600 млн дол., а на початку березня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що Мінськ не звертатиметься до Москви з питанням про надання кредиту.

Тим часом, Білорусія опрацьовує питання альтернативних джерел поставок нафти з урахуванням проведення в Росії податкового маневру, в результаті якого Мінську доведеться купувати російську нафту за світовими цінами. Про це заявило агентству БЕЛТА керівництво концерну «Білнафтохім».

Джерело: Ракурс


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